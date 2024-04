So fördern Unternehmen in Aichach-Friedberg berufstätige Eltern

Plus Kinder und Beruf zu vereinbaren, ist vor allem für Frauen oft ein Kraftakt. Die Unternehmen Celo, Juzo, Segmüller und Weka berichten, wie sie dabei helfen.

Betriebskindergarten, Kinderzuschuss, flexible Arbeitszeiten und ein Familienfest zu Weihnachten: Unternehmen im Landkreis haben viele Ansätze, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Familie und Beruf vereinbaren müssen, unterstützen. Wir haben nachgefragt, wie familienfreundlich Firmen sind und was sie bieten können.

Familienfreundlich, das fängt schon bei der Definition an. Beim Kissinger Weka-Verlag zum Beispiel gilt die Devise "Familie hat jeder" – unabhängig von der Elternschaft. Daher versucht man, individuelle Lösungen zu finden, egal ob eine Kitagruppe schließt oder Eltern zum Pflegefall werden.