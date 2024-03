Friedberg

vor 33 Min.

Friedberg bringt seine Baumdatenbank auf den neuesten Stand

Die städtischen Bäume in Friedberg müssen regelmäßig kontrolliert werden.

Plus Grüne und Parteifreie Bürger setzen sich für den Erhalt von Totholz ein. Für Bürgermeister Roland Eichmann ist die Baumkontrolle ein sensibles Thema.

Von Eva Weizenegger

Bereits seit 2010 gibt es in der Stadt Friedberg ein städtisches Baumkataster, das von einem externen Dienstleister erstellt wurde. Für die jährliche Kontrolle war bis 2018 ein städtischer Baumkontrolleur zuständig. Das Baumkataster wurde von ihm regelmäßig um noch nicht registrierte oder erfasste Bäume auf städtischen Grundstücken erweitert. Weil aber so viele Bäume mittlerweile registriert sind, kann dies nicht mehr durch einen Mitarbeiter bewältigt werden. Zudem hatte der Mitarbeiter noch weitere Aufgaben, wie beispielsweise den Winterdienst, Einweisung von Baumpflegepersonal oder die Beratung von Baumverantwortlichen aus den anderen Abteilungen der Verwaltung. Zugleich wurde das Grünflächenmanagement im Baubetriebshof überarbeitet. Die Baumkontrolle wurde extern vergeben, und der Mitarbeiter ist nun als Baumspezialist in der Grünpflege eingesetzt.

Baumkontrolle soll für mehrere Jahre in Friedberg vergeben werden

So funktioniert die Baumkontrolle jetzt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen