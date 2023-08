Dasing

17:30 Uhr

17 Wochen Wiesn: Die Dasinger Firma Pletschacher ist im Dauereinsatz

Plus Die Firma Pletschacher ist für den Aufbau einiger Zelte auf dem Münchner Oktoberfest verantwortlich. Der Technikeinsatz ist enorm - auch wegen neuer Entwicklungen.

Das Handy bimmelt quasi minütlich. Hier ist etwas zu tun, dort gibt es Fragen - Ulrich Pletschacher ist in diesen Tagen ein viel beschäftigter Mann. Denn er ist mitverantwortlich für den Aufbau mehrerer Zelte auf der Theresienwiese. Das Dasinger Familienunternehmen macht die Arbeit seit Jahrzehnten. Gerade sitzt Pletschacher in einem Container am Bräurosl-Zelt. Eine Küche gibt es hier, Ordner füllen die Regale. Dass Pletschacher für die Koordinierung der Arbeiten große Terminpläne schmiedet, von diesem Gedanken sollte man sich aber schnell verabschieden. "Den Plan könnte ich gleich in den Mülleimer schmeißen", sagt er. "Das funktioniert nicht, man muss einfach vor Ort sein." Teilweise gibt es Entscheidungen, die man in 30 Sekunden treffen muss.

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Firma Pletschacher für die Wiesn nichts vorbereitet. In der zweiten Woche des Volksfests gibt es bereits Begehungen, um zu schauen, was man im nächsten Jahr anders machen könnte. Außerdem müssen die Bestuhlungspläne bis zum 31. Dezember eingereicht sein. "Und dann kommen während des Sommers Sachen dazu, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte", erzählt Pletschacher.

