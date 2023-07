Dasing

So packt das Dasinger Bauhof-Team an

Plus Der neue Bauhof erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit enorm. Diese haben sichtlich Spaß. Es gibt aber auch Einsätze, die nicht so angenehm sind.

Von Bill Titze

Es war ein großes Fest am und für den Bauhof in Dasing. Kürzlich lud man zum Tag der offenen Tür. Denn das oder besser die Gebäude können sich endlich so richtig sehen lassen. Seit 2020 steht nämlich ein Neubau, durch Corona blieb er der Öffentlichkeit aber lange verschlossen. So war die Neugierde der Menschen groß, wie Leiter Christoph Schweitzer sagt. "Die Leute wollten wissen: Was macht ihr eigentlich?"

Das ist einerseits leicht zu beantworten: So gut wie alles, was im gemeindlichen Leben so anfällt. Aber gerade diese Antwort ist ja doch eher unbefriedigend. Und so folgt hier eine kleine und unvollständige Aufzählung, die Schweitzer auf Nachfrage gibt: Straßenunterhalt, die Reparatur an Kindergärten, Instandsetzung von Wasserleitungen, die Pflege der Buswartehäuschen, tote Tiere aufsammeln, Gehölzpflege, Mithilfe bei Baumaßnahmen der Gemeinde, Vorbereitung von Veranstaltungen, Beseitigung von wilden Müllablagerungen, und, und, und …

