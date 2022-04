Unfallflucht am Parkplatz in Dasing: 2500 Euro Schaden

Wer hat am Parkplatz der Apotheke in der Taitinger Straße in Dasing etwas beobachtet?

Im Laufe des Samstags wurde in der Taitinger Straße 14 in Dasing auf dem Parkplatz der Apotheke ein weißer Audi Q3 von einem Unbekannten angefahren. Am Stoßfänger und am linken Scheinwerfer entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

Zwei weitere Unfallfluchten meldet die Polizei vom Freitag: Im Zeitraum von 8.15 bis 15.15 Uhr wurde in der Lechstraße in Mering auf einem Parkplatz ein grauer Mini angefahren und hinten rechts an der Türe beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1000- Euro geschätzt. Etwa zur selben Zeit beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer in der Schlossmühlstraße in Mering den linken Außenspiegel eines weißen Ford Fiesta. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)