Derching

vor 17 Min.

Sommer Kompressoren bezieht neues Firmengebäude in Derching

Plus Rund 7,5 Millionen Euro steckt das mittelständische Unternehmen in den Neubau am Siebenbrünnlweg. Es ist die bisher größte Investition in der Firmengeschichte.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Vor einigen Monaten wurde Hebauf gefeiert, jetzt ist die neue Zentrale der Firma Sommer Kompressoren im Derchinger Industriegebiet bezugsfertig. Der Umzug vom früheren Sitz in Gersthofen läuft in vollem Gange. Weil der Standort in Gersthofen aus allen Nähten platzte, entschied sich der Familienbetrieb für einen Neubau in der Nachbarstadt.

Das neue Firmengebäude eines der größten deutschen Dienstleister in der Druckluftbranche hat vier Stockwerke und 1200 Quadratmeter Lagerfläche sowie 1.300 Quadratmeter Büroflächen. Insgesamt ist das Grundstück in der Siebenbrünnelstraße 5500 Quadratmeter groß. "Damit haben wir unsere Lagerflächen mehr als verdoppelt", sagt der Bauherr Udo Sommer. Der geschäftsführende Gesellschafter der Sommer Kompressoren GmbH wird vorerst nicht alle Flächen selbst nutzen. Ein Geschoss mit 25 Räumen für Büros soll erst einmal vermietet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen