Wirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg sendet Alarmsignale aus

Plus Die Ursachen für die trüben Konjunkturaussichten liegen nicht nur in Berlin. Auch die heimische Politik im Landkreis Aichach-Friedberg trägt dafür Mitverantwortung.

Auf den ersten Blick sieht alles gut aus: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Aichach-Friedberg liegt seit Jahren stabil bei unter drei Prozent, was einer Vollbeschäftigung gleichkommt. Das Bruttoinlandsprodukt – also der Wert aller hier erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen – liegt pro Kopf bei 70.000 Euro und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 47.000 Euro. Entsprechend überdurchschnittlich ist auch die Kaufkraft der Menschen im Wittelsbacher Land.

Dennoch gibt es von der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) unter ihrer neu gewählten Vorsitzenden Katrin Krauß-Herkert deutliche Warnsignale. Noch selten hat die Wirtschaft im Wittelsbacher Land so pessimistisch in die Zukunft geblickt wie derzeit.