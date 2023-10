Wirtschaft im Wittelsbacher Land setzt auf Katrin Krauß-Herkert

Die Managerin der Forum Media Group folgt als Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung auf Thomas Sixta. Hier stellt sie ihre Ziele vor.

Katrin Krauß-Herkert, CFO/COO der Forum Media Group in Merching, ist die neue Vorsitzende der Regionalversammlung Aichach-Friedberg der Industrie-und Handelskammer (IHK). Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurde sie zur Nachfolgerin von Thomas Sixta gewählt. Der Geschäftsführende Gesellschafter der Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe in Aichach trat nicht wieder an und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Weitere Vorstandsmitglieder sind: Sebastian Käuferle (Geschäftsführender Gesellschafter Käuferle GmbH, Aichach), Willi Weißgerber (Inhaber Altstadtcafé Weißgerber, Friedberg) und Michael Appel (Vorstandsmitglied Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Aichach). Im unternehmerischen Ehrenamt werden sie in den kommenden fünf Jahren für das Gesamtinteresse der IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen eintreten.

Das sind die Ziele der IHK-Regionalvorsitzenden Katrin Krauß-Herkert

In der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, will Katrin Krauß-Herkert die Weichen für einen wettbewerbsfähigen und damit attraktiven Wirtschaftsstandort in einem aktuell stark herausfordernden Umfeld stellen. "Gemeinsam mit den Mitgliedern der Regionalversammlung werden wir die vielen anstehenden Themen wie Ausbildung, Fachkräftesicherung, Bürokratieabbau und notwendige Infrastrukturprojekte konstruktiv begleiten und weiter vorantreiben", so die neu gewählte Regionalvorsitzende in einem ersten Statement. Die weiteren Handlungsfelder für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 werden die neu und wiedergewählten Mitglieder Anfang des kommenden Jahres erarbeiten.

Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jeder IHK-Regionalbezirk ein Mitglied. Mit der Wahl zur Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung Aichach-Friedberg, Katrin Krauß-Herkert ebenfalls als Interessensvertreterin der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Vertreten soll sie Willi Weißgerber. Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über den Vorschlag entscheidet, findet am 16. Januar 2024 in Augsburg statt.

Aichach-Friedbergs Vertreter in der IHK-Vollversammlung

Die Regionalversammlung Aichach-Friedberg hat zudem für ihre fünf Sitze in der IHK-Vollversammlung gestern drei Vertreter aus ihren Reihen gewählt. Es ist aus der Wahlgruppe Handel und Tourismus Willi Weißgerber. Für die Wahlgruppe Dienstleistungen wurden Katrin Krauß-Herkert (Forum Media Group, Merching) und Tobias Wirth (Geschäftsführer flytec IT GmbH, Friedberg) bestimmt. Die zwei Industrievertreter werden in den kommenden Tagen im schriftlichen Umlaufverfahren gewählt.

Die IHK zählt im Landkreis Aichach-Friedberg rund 11.500 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen, die ein Bruttoinlandsprodukt von rund 4,2 Milliarden Euro (Stand 2021) erwirtschaften. (AZ)