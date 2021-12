Brandstiftung im Schulbus nach Eurasburg

Nach dem Aussteigen der Fahrgäste entdeckt der Fahrer das Feuer und löscht sofort. Der Schaden ist dennoch hoch.

Wie erst am Freitag per Online-Anzeige bei der Polizei bekannt wurde, hat sich am Mittwochnachmittag in einem Bus ein Fall von Brandstiftung ereignet. Der Linienbus des Unternehmens war von der Mittelschule Friedberg nach Eurasburg unterwegs. Bei den Passagieren handelte es sich laut Polizei überwiegend um Schülerinnen und Schüler.

Brandstiftung im Bus: Fahrer greift beherzt zum Feuerlöscher

Nachdem gegen 16.25 Uhr alle Fahrgäste an der Haltestelle der Hauptstraße in Eurasburg ausgestiegen waren, bemerkte der Fahrer starken Brandgeruch im hinteren Teil des Busses. Durch sein beherztes und schnelles Eingreifen mit einem Feuerlöscher, konnte er Schlimmeres verhindern.

Wie die Polizei berichtet, hatte einer der Fahrgäste wohl mutwillig eine Zeitung in Brand gesetzt. Trotz des schnellen Ablöschens, entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/3231710 entgegen. (AZ)