Bus muss ausweichen und streift Vordach

Nach einem Unfall in Eurasburg, bei dem ein Bus einem Pkw hatte ausweichen müssen, sucht die Polizei die Fahrerin des Autos.

Die Polizei sucht Zeugen oder Zeuginnen zu einem ungewöhnlichen Unfall in Eurasburg: Dort fuhr am Freitag um 15.30 Uhr ein Linienbus die Eismannsberger Straße in nördlicher Richtung entlang. Ein entgegenkommender Pkw fuhr, statt zu warten, an parkenden Fahrzeugen vorbei. Der Bus musste nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit dem Vordach eines Hauses. Die Fahrerin des dunklen Autos fuhr weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg, Tel. 0821/323-1710. (AZ)