20 Jahre kardiologische Praxis Hammerl: Sie haben 10.000 Patienten im Jahr

2002 gründete Dr. Michael Hammerl seine Facharztpraxis in Friedberg. Vor wenigen Jahren zog sie um und wurde erweitert. Nun arbeiten vier Ärzte und Ärztinnen dort.

Vor 20 Jahren gründete Dr. Michael Hammerl, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, seine Facharztpraxis an der Münchner Straße in Friedberg. Die Patientenzahlen schnellten in die Höhe, nach wenigen Jahren war die Praxis am Anschlag. Das besserte sich mit dem Umzug und der Erweiterung. Nun feierte das Team das 20-jährige Bestehen. Über 10.000 Patientinnen und Patienten behandelt es mittlerweile jährlich.

Die Praxis hat ihren Sitz seit 2018 im Gesundheitszentrum TTZ an der Thomas-Dölle-Straße. Neben Hammerl arbeiten hier Dr. Julian Fischer und Dr. Susanne Bardutzky, Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Veronika Dieminger, Fachärztin für Chirurgie, sowie vier medizinische Fachangestellte, eine Bürokauffrau und drei Auszubildende. Es werden 3000 Menschen im Quartal behandelt. Rechnet man Mehrfachbehandlungen etc. ein, kommt man laut Hammerl auf über 10.000 Patientinnen und Patienten jährlich. Die Pandemie zeigt auch hier Auswirkungen: Zuletzt lag die Quote der Neupatienten bei 20 Prozent, die nach Krankheit, Impfung oder wegen Stresssymptomen Hilfe brauchten. Die gute Nachricht: Es wurden bei niemandem schwere Schäden festgestellt.

Kardiologische Praxis Hammerl in Friedberg behandelt sogar Patienten aus München

Das Einzugsgebiet reicht bis nach München und in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Menschen nehmen die Fahrtzeiten in Kauf, da die Praxis laut Hammerl keine langen Wartelisten (und ausreichend Parkplätze) habe. Behandelt werden Erkrankungen des Herzens, auch herznahe Blutgefäße sowie der Blutkreislauf. Ein weiterer Aspekt sind Stoffwechselerkrankungen und hormonelle Störungen. Außerdem stehen am Krankenhaus Friedberg Belegbetten zur Verfügung, etwa für Rhythmisierungen bei Herz-Rhythmus-Störungen. Im Krankenhaus Schrobenhausen werden unter anderem Schrittmacher- und Defibrillator-OPs durchgeführt.

Seit einiger Zeit wird das Team von einer Chirurgin ergänzt. Laut Hammerl ist vom Kassensystem eine breitere Abdeckung erwünscht. Außerdem bieten sich die Bereiche Fußambulanz, Wundbehandlung und Proktologie als Ergänzung für den Patientenkreis an.

