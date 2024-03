Anrufsammeltaxis in Friedberg boomen: Fahrgastzahl verdreifacht sich

Die Fahrgastzahlen des AST haben sich seit dem Start im Dezember 2020 um über 350 Prozent gesteigert. Nun gibt es eine gute Nachricht zur Finanzierung.

Das Anrufsammeltaxi (AST) ist in Friedberg ein Erfolgsmodell. Nils vom Wege vom Friedberger Baureferat stellte in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz die aktuellen Zahlen vor und hatte eine erfreuliche Nachricht mitgebracht.

Wie nutze ich Anrufsammeltaxis? 1 / 6 Zurück Vorwärts Linien AST 103 Friedberg Lindenau/St. Afra – Friedberg Krankenhaus AST 208 Friedberg / Paar / Harthausen / Ottmaring / Hügelshart / Eurasburg / Bachern /Ried / Baindlkirch AST 210 Friedberg /Wulfertshausen / Stätzling / Haberskirch / Derching

Kosten Normaler Bus-Fahrpreis, also 1,60 Euro innerhalb Friedbergs und seiner Ortsteile, mit Monats-/Wochenkarte bzw. Abo kostenlos. Die Stadt Friedberg übernimmt die AST-Aufschläge für ihre Bürger und Bürgerinnen.

Anrufen Es ist eine Anmeldung 45 Minuten vor Abfahrt nötig. Für AST-Linien im Raum Friedberg gilt die Nummer von Taxi-Ruf: 08208/959 585 (mit dem ausdrücklichen Hinweis "Anrufsammeltaxi") . Die Nummern hängen auch an Haltestellen aus und sind in der AVV-App abrufbar. AST-Fahrzeuge erkennt man am AST-Schild an der Windschutzscheibe.

Haltestellen Das AST fährt immer an den AVV-Haltestellen ab, bringt Fahrgäste jedoch auf Wunsch bis vor die Haustür.

Fahrzeiten Die AST-Linien fahren zu festgelegten Zeiten, in denen es keinen regulären Linienbusverkehr gibt. Letzte Abfahrt ist kurz nach Mitternacht am Bahnhof, wenn der letzte Zug aus Augsburg ankommt (auf den auch gewartet wird).

Fahrpläne Fahrpläne der AST-Linien unter www.avv-augsburg.de/fahrtauskunft, in der App AVV.mobil oder an den Fahrplänen an den Haltestellen. Per Post kann man Fahrpläne beim AVV unter Telefon 0821/157 000 anfordern.

Das Anrufsammeltaxi fährt auch zu Uhrzeiten, wenn Busse wegen zu geringer Auslastung nicht mehr unterwegs sind. Weiterer Pluspunkt: Die Abfahrt an den AST-Linien ist immer, nach Vorbestellung, an einer AVV-Haltestelle. Jedoch bringt das Taxi die Fahrgäste auf Wunsch direkt vor die Haustür. Die Fahrpläne sind auf der Website des AVV einzusehen oder können unter der Telefonnummer 0821/157000 angefordert und per Post nach Hause geschickt werden.

Die Linien für Friedberg verlaufen folgendermaßen:

AVV hat die Ticketpreise seit 2020 dreimal erhöht

Seit 2020 hat der AVV dreimal die Ticketpreise (Busticket und Aufschlag für das AST) erhöht. Den Aufpreis für die AST-Fahrten übernahm bislang die Stadt Friedberg für die Fahrgäste. Bei den Erwachsenen waren das drei Euro, für Kinder 1,60 Euro, für Zeitkarteninhaber und schwerbehinderte Menschen 3,10 Euro. Nils vom Wege führt ein Rechenbeispiel an: Wer von Friedberg das AST nach Zillenberg oder Freienried nutzen möchte, durchquert zwei Tarifzonen und muss ein Einzelticket der Preisstufe zwei lösen. Das entspricht derzeit für Erwachsene 3,60 Euro, Kinder unter 15 Jahren zahlen zwei Euro. Den Aufpreis für das AST übernahm die Stadt Friedberg. Das wären bei Erwachsenen dann drei Euro und für Kinder 1,65 Euro zusätzlich.

Die Gesamtkosten der Stadt lagen nach Abzug der Kostenanteile von Ried und Eurasburg im Jahr 2022 bei 10.600 Euro. Da für 2023 das vierte Quartal noch nicht abgerechnet wurde, fehlen hier die abschließenden Zahlen.

Die Linie nach St. Afra und Lindenau ist in Friedberg nicht so bekannt

Ein Blick in die Nutzungszahlen zeigt jedoch, dass die Fahrgäste bei der AST-Linie 208 in Richtung Bachern stark anstiegen. Waren es im ersten Quartal 2021 noch knapp 500 Fahrgäste auf dieser Linie, so sind es im dritten Quartal 2023 bereits 3000. Eher weniger genutzt wird die Linie 103 nach St. Afra, die im dritten Quartal unter die 500er-Marke rutschte. Bei etwa 800 Fahrgästen liegt die Linie 210 in die nördlichen Ortsteile.

Um die AST-Linie 103 bekannter zu machen, wurde in St. Afra/Lindenau ein Flyer verteilt. Die Bekanntheit stieg und damit auch die Fahrgastzahlen.

Erfreulich sei, dass das Anrufsammeltaxi nun in die Verbundfinanzierung des AVV überführt wurde. "Das ist auf die hohe Beliebtheit des Angebots zurückzuführen", informierte vom Wege. Deshalb muss die Stadt künftig keine Aufpreise mehr zahlen. Auch die Verträge mit den Gemeinden Eurasburg und Ried wurden aufgelöst.