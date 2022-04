Friedberg

Ansturm auf die Mehltüten: Bennomühle legt Nachtschichten ein

Müllermeister Andreas Ziegenaus verspricht, dass die Mehlsilos in der Friedberger Bennomühle voll sind und es auch in Zukunft keinen Engpass geben werde.

Plus Müllermeister Andreas Ziegenaus kann die Kunden beruhigen. Trotz Preissteigerungen und Krieg in der Ukraine gibt es keinen Grund zum Hamstern.

Von Christine Hornischer

Der Ansturm auf das Mehl kam für die Familie Ziegenaus von der Bennomühle in Friedberg völlig überraschend. „Seit Engpässe kommuniziert werden, bekomme ich mein Mehl gar nicht mehr an die Händler, weil es die Leute hamstern“, sagt Geschäftsinhaber Andreas Ziegenaus. Eins will der Müllermeister aber gleich vorneweg klarstellen: Es ist genügend vorhanden. Die Silos in der Mühle sind voll. „Wenn jeder das kaufen würde, was er benötigt, dann würden wir keine Engpässe haben“, sagt Andreas Ziegenaus. Daher gebe es keinen einzigen Grund, Mehl zu hamstern.

