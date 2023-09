Friedberg

vor 17 Min.

"Bin schockiert": Kritik an Bau-Überlegungen für altes Pallotti-Areal

Plus In einer Bürgerversammlung stellen die Verantwortlichen Ideen für das für alte Pallotti-Areal vor. Bei einigen Besuchern kommt vor allem ein Punkt nicht gut an.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Noch steht die Schule, von etwaigen Baumaßnahmen ist bisher nichts zu sehen. Dennoch fand nun eine Informationsveranstaltung zu den Plänen auf dem Gelände der alten Vinzenz-Pallotti-Schule statt. Dabei stellten die Verantwortlichen eine Machbarkeitsstudie vor, die die Kriterien einer möglichen Bebauung abklopft. Geplant wird das Projekt vom Landkreis als Grundstückseigentümer und der Stadt. Fest steht: Es soll sozialen Wohnungsbau geben, teils mit dreigeschossigen Gebäuden. Bei einigen Besucherinnen und Besuchern sorgte das für großen Unmut.

Nicht zuletzt deshalb, weil vielen offenkundig nicht klar war, was eine Machbarkeitsstudie eigentlich bedeutet. "Das hier sagt noch gar nichts aus", erklärte Landrat Klaus Metzger und deutete auf ein Modell, das in der voll besetzten Aula der neuen Vinzenz-Pallotti-Schule für die Infoveranstaltung aufgebaut worden war. Dieses zeigt, wie eine Bebauung einmal aussehen könnte - aber eben nicht unbedingt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen