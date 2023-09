Friedberg

vor 16 Min.

Der Herr der Technik: Ohne Thomas Knappich laufen Veranstaltungen nicht

Veranstaltungstechniker Thomas Knappich hat an seinem Firmensitz in Wulfertshausen ein Lager voller Lautsprecher, Scheinwerfer und anderer Bühnenausstattung.

Plus Jeder ihn Friedberg hat ihn schon auf Konzerten gesehen. Gerade ist Knappich beim Musiksommer im Einsatz. Nach der Pandemie sind Veranstaltungstechniker rar.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Egal ob Altstadtfest, Musiksommer oder Reggae in Wulf: Thomas Knappich ist gefühlt bei jeder Veranstaltung in Friedberg präsent. Fast jeder, der gerne unterwegs ist, kennt ihn als den Mann am Mischpult, doch auch im Vorfeld hat er viel zu tun. Mit seiner Firma Klangwerk sorgt er seit Jahrzehnten für den richtigen Ton, kümmert sich um Bühne und Licht. Damit alles läuft, ist er im Hintergrund präsent. Wir haben heute den Strahler auf ihn gerichtet, und er hat viel zu erzählen von einer Branche, die durch die Pandemie so stark beeinflusst wurde, wie kaum eine andere. Das macht ihm Sorge - denn es könnte Veranstaltungen gefährden.

Seit 26 Jahren ist der gebürtige Augsburger als Veranstaltungstechniker selbstständig, in den Beruf rutschte er nach und nach hinein - als Ausbildungsberuf gab es ihn nämlich damals noch nicht. "Einen gewissen Hang zum Audiophilen und zur Audiotechnik muss man schon haben", sagt der Selfmademan über seine Anfänge auf Schulbällen und in Discos wie dem Tropicana.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen