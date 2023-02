Friedberg-Derching

24.02.2023

100 Tage Tierheim Lech-Arche: Katzen fühlen sich pudelwohl

Plus Den Tieren gefallen die sanierten Räume des Tierschutzvereins Augsburg in Derching. Vor allem für Katzen hat es sich verbessert. Für Hunde sind neue Zwinger geplant.

Von Bill Titze

Ist es Sugar im Freien zu kalt? Gedankenverloren schaut die Katze aus ihrer Glastür ins Freie. An Möglichkeiten nach draußen zu gehen, mangelt es jedenfalls nicht, denn in dem Raum ist auch eine Katzentür angebracht. Ein Unterschied zum früheren Tierheim des Tierschutzvereins Augsburg in der Augsburger Holzbachstraße, wo die Katzen nicht selbst ins Freie konnten. Nicht die einzige Verbesserung, wie ein Besuch im neu eröffneten Tierheim Lech-Arche im Friedberger Ortsteil Derching zeigt, das mittlerweile seit 100 Tagen in Betrieb ist.

