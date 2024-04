Diebstahl auf Supermarkt-Parkplatz: Junge Frau bestiehlt 88-Jährige

Eine 88-Jährige will in Friedberg ihre Einkäufe im Auto verstauen und wird von einer jungen Frau angesprochen. Wenig später ist ihre Umhängetasche weg.

Eine 88-Jährige wurde am Samstag Opfer eines Diebstahls. Gegen 15 Uhr verstaute die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lechhauser Straße ihre eingekauften Sachen im Kofferraum ihres VW. Als sie in ihren Touran einsteigen wollte, wurde sie laut Polizei von einer ca. 30-jährigen Frau angesprochen, dass hinter ihrem Pkw etwas nicht stimme.

Die 88-Jährige begab sich daraufhin hinter das Fahrzeug. Hier bemerkte sie auf dem Boden einige Münzen, welche sie aufsammelte. Als sie wieder in ihren Pkw einsteigen wollte, war die auf dem Beifahrersitz liegende Umhängetasche weg. Die Frau, die das Opfer angesprochen hatte, war ebenfalls nicht mehr vor Ort.

In der Umhängetasche befanden sich Bargeld und diverse Karten. Hinweise auf die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)