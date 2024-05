Eine Zeitreise mit den selbstbewussten Frauen aus Friedberg

Plus Wie Friedbergerinnen nachdrücklich die Ortshistorie beeinflussten, zeigt ein Rundgang mit Stadtführerin Margit Möding.

Die Geschichte Friedbergs ist auch eine Geschichte mutiger Frauen. Sie arbeiteten selbstbewusst in Handwerksbetrieben mit, nahmen großen Einfluss auf die Geschichte des Schlosses und sorgten dafür, dass dort zeitweise kunstvolle Keramik hergestellt wurde. Die Stadtführerin Margit Möding nahm unter dem Motto „Selbstbewusst. Bemerkenswerte Frauen aus Friedberg“ einige Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise mit.

Los ging es im Schlosshof mit einem Einblick in die turbulente Geschichte des heutigen Renaissancebaus. „Bereits im Jahr 1257 wurde hier eine Burg errichtet, die ist aber abgebrannt. Danach hat man im 16. Jahrhundert ein Jagd- und Lustschloss erbaut. Allerdings wurde noch zweimal durch Brände alles zerstört“, so Möding. Als älteste heute noch erhaltene Bausubstanz gilt der Turm von 1559, die restliche, heute zu sehende Anlage wurde erst nach dem Dreißigjährigen Krieg errichtet.