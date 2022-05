Friedberg

06:00 Uhr

Einparken am Marienplatz in Friedberg finden viele "super nervig"

Plus Seit Anfang April blockiert die "Wohlfühloase" die Zufahrt zwischen Brunnen und Friedberger Rathaus. Autofahrer wünschen sich darum eine Änderung der Parkbuchten.

Von Eva Dangelmaier und David Honold

Eine "Wohlfühloase" mit Sitzmöglichkeiten und Palmen versperrt zwischen Brunnen und Rathaus bis Ende Oktober die Zufahrt zum Marienplatz. Die Stadt will so probeweise die Verkehrssituation entschleunigen. Dadurch gibt es allerdings nur noch eine Zufahrt zum Parkplatz am Rathaus. Was sagen Autofahrer und -fahrerinnen zu der neuen Regelung?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

