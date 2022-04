Friedberg plant erstes Treffen für neue Partnerschaft

Im Herbst soll es zu einer Begegnung mit Vertretern aus Zavi kommen. Wie die Zusammenarbeit mit der westafrikanischen Stadt laufen könnte.

Friedberg strebt eine Partnerstadt mit der Stadt Zafi in Togo an. Mit einer Gegenstimme hat der Stadtrat dafür jetzt grünes Licht gegeben. Für einen ersten direkten Kontakt gibt es bereits konkrete Pläne.

Der Stadtrat folgte damit der Empfehlung des Kulturausschusses, der sich im November mit dem Thema befasst hatte. Eine zusätzliche Partnerschaft war in der Vergangenheit bereits öfter andiskutiert worden. Dabei richtete sich der Blick zunächst auf Ndanda in Tansania, wohin Friedberg bereits seit den 1950er-Jahren eine Verbindung unterhält. Die Missionsstation der Benediktinerinnen unterhält regelmäßige Unterstützung aus verschiedenen Hilfsaktionen wie etwa dem Karitativen Christkindlmarkt. Mehr als 800.000 Euro sind seither dorthin geflossen.

Doch eine nähere Prüfung habe ergeben, dass es in dem 3500-Einwohner-Ort kaum kommunale Strukturen gebe, berichtete Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) im Ausschuss. Die gebe es nur auf der nächsthöheren Verwaltungseinheit, vergleichbar unseren Landkreisen. Eine klassische Städtepartnerschaft mit Ndanda sei daher kaum aufzubauen.

Zu Zavi im westafrikanischen Togo gibt es bereits private Kontakte von Friedbergern. Von dort stammt der Pastoralassistent der Stadtpfarrei St. Jakob, Vincent Semenou. Er organisierte 2019 eine Reise in seine Heimat, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Zavi kennenlernten. Die Stadt zählt etwa 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt 80 Kilometer von der Hauptstadt Lome entfernt im Süden des Landes.

Von der Reisegruppe geht auch der Vorschlag aus, mit Zavi eine Städtepartnerschaft einzugehen. Sie wäre die sechste neben Völs (Südtirol), Friedberg (Steiermark), Chippenham (England), Bressuire (Frankreich) und La Crosse (USA).

Friedbergs künftige Partnerstadt Zafi in Togo Video: Vincent Semenou

Die Infrastruktur habe sich in Zafi in den beiden vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert, bleibe aber hinter den Grundbedürfnissen der Menschen noch immer zurück, so Kulturabteilungsleiter Frank Büschel. Ein demokratisch gewählter Bürgermeister konnte nach seinen Worten kürzlich eingesetzt werden.

Anknüpfungspunkt für den kommunalen Austausch könnte laut Büschel die Infrastruktur sein. Denkbar sei beispielsweise ein Kontakt der Verwaltungen zum Austausch von Erfahrung und Technik etwa in der Wasserver- und -entsorgung oder in der Kultur.

Zur Vorbereitung der Beziehung hat Büschel Kontakt mit der Servicestelle "Kommunen in der einen Welt" (SKEW) aufgenommen, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet wurde und als Ansprechpartnerin zu allen Fragen kommunaler Entwicklungspolitik zur Verfügung steht.

Ziel ist die Zusammenarbeit zwischen Friedberg und Zafi

SKEW-Mitarbeiter Joel Agnigbo erläuterte im Stadtrat die verschiedenen Angebote und Fördermöglichkeiten seiner Organisation. Ziel sei nicht nur ein einseitiger Wissenstransfer, sondern die Zusammenarbeit und die Übernahme gemeinsamer Verantwortung.

Ein erstes Zusammentreffen einer Delegation aus Friedberg mit Vertretern der Stadt Zafi soll es im Herbst 2022 in Dresden geben. Dort findet die fünfte Partnerschaftskonferenz zwischen deutschen und afrikanischen Kommunen statt.

Bereits für diese Kennenlernphase gibt es Zuschüsse bis zu 50.000 Euro für Reisen und gemeinsame Projekte, die zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltiges Wirtschaften oder auch den Aufbau sozialer Einrichtungen zum Inhalt haben können.

Gegen die Stimme von Jakob Eichele (Freie Wähler) beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, eine offizielle Kontaktaufnahme mit den Vertretern der Stadt Zafi und die Gründung eines Partnerschaftskomitees auf Friedberger Seite vorzubereiten.

Delegation aus Friedberg fährt nach Zafi

Der Besuch einer Delegation in Togo soll dann nach dem ersten Zusammentreffen in Dresden der nächste Schritt sein. Bereits im Haushaltsentwurf 2022 sind 5000 Euro für den Aufbau der Partnerschaft vorgesehen.