Friedberg

vor 32 Min.

Friedberger IT-Unternehmen Fly-Tech für innovative Arbeitsstruktur ausgezeichnet

Plus Die Friedberger Firma Fly-Tech gewinnt den Agil.Award. Mitarbeiter können sich in den neuen Strukturen stärker einbringen. Dabei spielen auch Legofiguren eine Rolle.

Von Sabine Roth

Die Wirtschaft befindet sich in rasantem Wandel. Darauf schnell zu reagieren, wird für Unternehmen immer wichtiger. Teams bzw. Mitarbeiter werden daher befähigt, Entscheidungen flexibel, schnell und selbstständig zu treffen. Alle können sich einbringen - das nennt man "Agiles Arbeiten". Für diesen innovativen Ansatz wurde nun das Derchinger IT-Unternehmen Fly-Tech ausgezeichnet.

Es erhielt im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie (bayme vbm) den Agil.Award 2023 in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ (fünf bis 49 Mitarbeitende). Stellvertretend für die #cloudheroes der Fly-Tech nahmen CEO Tobias Wirth, Kaufmännische Leiterin Stefanie Wirth und Vertriebsleiter Özcan Sahin den Preis von Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Bayme VBM, entgegen. In ihrer Laudatio würdigte Prof. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability, die hohe Innovationsfähigkeit und die geschickte und zielorientierte Nutzung agiler Instrumente. „Agilität wird hier gelebt“, betonte sie.

