Friedberger Ortsteile bezaubern mit besonderen Lichtblicken im Advent

Weihnachtsfenster sind eine Möglichkeit, sich dem vorweihnachtlichen Rummel zu entziehen. Wo und wann sie rund um Friedberg beleuchtet werden.

Beleuchtete, hübsch dekorierte Fenster bilden einen Adventskalender der ganz besonderen Art. Dies sei eine wunderbare Möglichkeit, den Advent trotz der derzeitigen Pandemie intensiv zu erleben und sich gemeinsam auf Weihnachten zu freuen, sagen die Organisatoren, die in Friedberger Ortsteilen diese Adventsfenster-Aktionen anbieten. Die Lichtblicke im Advent funktionieren wie ein "normaler" Adventskalender: Es wird jeden Tag ein neues Fenster "geöffnet", das heißt: dekoriert, geschmückt und beleuchtet.

Das erste Adventsfenster wurde in Derching mit dem Pfarrhausfenster zum Innenhof bei der Kirche geöffnet. Bis zum 24. Dezember geht jeden Abend ein Neues auf. Foto: Pfarrei St. Fabian Und Sebastia

So lädt in Derching bereits im zweiten Jahr die Pfarrgemeinde der Pfarrei St. Fabian und Sebastian mit einem Fenster-Adventskalender zu einem Spaziergang durch den Ort ein. Hier ist der Name Programm: Pfarrsekretärin Klara Glück, die mit ihrer Schwiegertochter Julia die Adventsfenster organisiert hat, erklärt den Hintergrund: "Sämtliche Bewohner unserer Gemeinde und der umliegenden Orte sind eingeladen, den vorweihnachtlichen Glanz der dekorierten Fenster zu bestaunen, um sich jeden Tag ein bisschen mehr auf das bevorstehende Weihnachtsfest zu freuen und zu besinnen."

Weihnachtsfenster in Derching bis 26. Dezember 2021

Die Weihnachtsfenster seien eine einzigartige Möglichkeit, sich dem vorweihnachtlichen Rummel zu entziehen und sich wieder auf das Wesentliche im Advent zu konzentrieren. "Einfach mal stehen bleiben, ein beleuchtetes Adventsfenster anschauen und die Gedanken fließen lassen", regt Klara Glück an. Jeden Tag im Advent erstrahlt in Derching von 17 bis 20 Uhr ein festlich dekoriertes Fenster mehr.

Wo der Adventskalender fortgeführt wird, hängt in den Schaukästen der Pfarrei, im Kindergarten und in der Schule aus. Die Aktion geht bis Sonntag, 26. Dezember. Die Freude an den festlich gestalteten Fenstern in der Advents- und Weihnachtszeit kann dann auch die Corona-Pandemie nicht nehmen. Zwar war von den Verantwortlichen angedacht, dass die Menschen stehen bleiben, sich austauschen und vielleicht auch einen Glühwein trinken. "Uns geht es um die Gemeinschaft", sagt Klara Glück. Das sei heuer leider nicht möglich. Die Spaziergänger müssten Corona-bedingt auf den Abstand achten und Masken tragen. "Aber ein bisschen Licht in das Corona-Dunkel bringen die Fenster", ist Glück überzeugt.

Begonnen hat der besondere Adventskalender des Kindergartens St. Hedwig in Rohrbach, sein Ende findet er dann in Bachern. Foto: Susi Fohrer

"Wir wollen das gemeinschaftliche Weihnachtsgefühl wieder heraufbeschwören", sagt Susanne Fohrer. Die Vorsitzende des Elternbeirates des Kindergartens St. Hedwig in Bachern und alle Eltern haben in diesem Jahr zum ersten Mal den "Adventskalender im Fenster" organisiert und freuen sich über die beleuchteten Scheiben. "Begonnen haben wir in Rohrbach, bis zum 24. Dezember geht die leuchtende und strahlende Weihnachtsaktion noch weiter", sagt Fohrer, die selbst Mutter von vier Kindern ist. "Den Schluss bildet der Kindergarten in Bachern."

Der Kindergarten St. Hedwig musste wegen einiger Corona-Fälle schließen. "Umso wichtiger ist diese Aktion für die Kinder in Quarantäne", erklärt die 37-Jährige. Denn die Kinder, die zu Hause bleiben müssen, können sich auch da überlegen, wie sie "ihr" Fenster schmücken. Für alle, die in Rohrbach oder Bachern spazieren gehen, sind die dekorierten Fenster echte kleine Lichtblicke in der Vorweihnachtszeit. "Gleichzeitig machen wir auch auf unsere idyllischen Ortschaften aufmerksam", erklärt Fohrer. Die Wegbeschreibung hängt im Schaukasten der Kita aus.

In Bachern und Rohrbach wollen viele bei der Adventsaktion mitmachen

Im kommenden Jahr will sich dann auch Stefan Kreißl vom Ortsentwicklungskonzept (OEK) anschließen. Bereits jetzt wirbt er auf seiner Facebook-Seite "Wir sind Bachern" für die Aktion. Auch Menschen, die nichts mit dem Kindergarten zu tun haben, hätten schon ihr Interesse signalisiert, so Stefan Fuß mit seinem Goldenen Stern in Rohrbach. "Da soll dann wirklich der ganze Ort einbezogen werden", freut sich die Elternbeiratsvorsitzende. Und jetzt heißt das Motto: die Wärme, die von den Fenstern ausstrahlt, genießen.