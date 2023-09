Friedberg

vor 17 Min.

Friedberger Trachtler feiern das 100-Jährige

Plus Zum Jubiläum blickt die Vorsitzende Monika Heinsch auf die Höhepunkte der langen Vereinsgeschichte zurück. Was dabei besonders in Erinnerung geblieben ist.

Von Lena Asam Artikel anhören Shape

Der Trachtenverein Friedberg feiert am Samstag, 23. September, sein 100-jähriges Jubiläum. Ab 20 Uhr werden Gäste im Saalbau Metzger in Wulfertshausen empfangen. Untermalt wird der Abend durch Musiker aus Mering und auch den ein oder anderen Auftritt. "Wir hoffen auf Besucher aus der Region", sagt Monika Heinsch. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende des Trachtenvereins Friedberg und bereits seit 1986 Mitglied. Kommen darf jeder, der möchte. Um eine Anmeldung wird jedoch gebeten.

Gegründet wurde der Trachtenverein 1923 unter dem Namen Gebirgstrachten-Erhaltungsverein D'Wendlstoaner. Im darauffolgenden Jahr fand die erste Fahnenweihe statt. Nach einem internen Streit spaltete sich ein Teil der Gruppe ab und es entstand ein zweiter Trachtenverein in Friedberg mit dem Namen Edelweiß Friedberg. Durch eine Verordnung der damaligen Regierung vereinigten sich die beiden Vereine 1933 wieder und es entstand der Trachtenverein Friedberg. Daraufhin begann der Verein mit den ersten gemeinsamen Ausflügen und Festen, wie zum Beispiel dem Waldfest. Dieses fand ab 1937 jährlich im Wald auf der Hügelsharter Höhe statt, bis es wegen der Corona-Pandemie nicht mehr durchgeführt werden konnte. Auch dieses Jahr wurde das berühmte Waldfest nicht wieder aufgenommen. Die Auflagen des Gesundheitsamtes seien hoch und es fehle an Helfern, berichtet Monika Heinsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen