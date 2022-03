Für Ukraine: Friedberger Supermarkt nimmt russische Waren aus Sortiment

Plus Ein Friedberger Supermarkt-Inhaber verbannt russische Produkte aus den Regalen, um die Ukraine zu unterstützen. Er ist mit dieser Aktion nicht alleine.

Das Wodkaregal im Friedberger Supermarkt ist ausgedünnt. Etliche Flaschen des hochprozentigen Alkohols fehlen. Normalerweise werden solche Lücken vom Personal umgehend mit neuer Ware geschlossen. Während des Ukraine-Krieges allerdings nicht. Für die Lücken ist Inhaber Michael Wollny selbst verantwortlich. Der 50-Jährige hat alle russischen Produkte aus dem Sortiment genommen - und steht damit nicht alleine da. Es ist nicht das einziges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine im Wittelsbacher Land.