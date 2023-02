Friedberg

19:00 Uhr

Gänsehaut pur bei der Turnshow des TSV Friedberg

Plus Über 420 Mitwirkende aus 25 Gruppen begeistern das Publikum in der voll besetzten Halle des TSV Friedberg am Samstagabend. Diesmal ging es in die Welt der Musicals.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Am Samstag ab 17 Uhr herrschte Ausnahmezustand vor der TSV-Halle. Eltern, Omas und Opas, Lehrerinnen und Lehrer sowie Freunde der Turnerinnen und Turner der größten Abteilung des TSV Friedberg wollten sich die Jahresturnshow nicht entgehen lassen. Sie wurden mit erstklassigen Darbietungen belohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen