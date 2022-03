Friedberg

Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Lagerhalle eines Käsegroßhändlers

Plus Ein technischer Defekt in der Elektroanlage ist vermutlich die Ursache für den Brand im Friedberger Gewerbegebiet. Der Schaden durch Ruß und Rauch ist hoch.

Von Eva Weizenegger

Schwarze Ruß- und Rauchwolken schlugen den über 70 Einsatzkräften der Feuerwehr entgegen, als sie am Samstagabend in die Lagerhalle in der Josef-Wassermann-Straße nach dem Brandherd suchten. Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Friedberg, Rederzhausen und Wiffertshausen, später auch noch Paar-Harthausen und Wulfertshausen alarmiert, dass es in einer Lagerhalle zu einer enormen Rauchentwicklung gekommen war. Wie der erst am Freitagabend frisch in seinem Amt als Kommandant der Friedberger Feuerwehr bestätigte Michael Geiger informiert, mussten die Atemschutzträger zunächst mit der Wärmebildkamera nach dem Brandherd suchen. "Da war kein großes offenes Feuer", schildert er, "stattdessen überall Rauch und Ruß".

