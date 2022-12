Großer Ansturm bei der "Nacht der Sterne" in Friedberg

Plus Nach der Corona-Zwangspause ist die Stimmung bei dem Fest, das Kultur, Kaufen und Kulinarik verbindet, ausgelassen.

Dicht gedrängt und fröhlich feierten die Menschen die "Nacht der Sterne" in Friedberg. Das Stadtzentrum von Friedberg war für die Veranstaltung mit ihrem vielfältigen Kulturprogramm teilweise gesperrt. Höhepunkt war das Feuerwerk, doch was wurde sonst noch geboten?