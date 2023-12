Friedberg-Haberskirch

Die gefährliche Einmündung bei Haberskirch wird entschärft

Plus Geplante Fußgängerinseln in Haberskirch und Wulfertshausen sind einen Schritt weiter. Wird in diesem Zuge auch das Wulfertshauser Hochwasserproblem gelöst?

Von Ute Krogull

Bereits in den 2000er-Jahren wurden in Haberskirch Unterschriften für eine Querungshilfe über die AIC25 alt am Ortseingang gesammelt. Die Einmündung der St.-Stefan-Straße in die viel befahrene Gemeindeverbindungsstraße an dieser unübersichtlichen Stelle gilt als großer Gefahrenpunkt. Das Thema beschäftigt den Stadtrat seit Langem. Nun entschied der Bauausschuss, was dort entstehen soll.

Ziel ist es, Fußgängern Hilfestellung bei der Straßenüberquerung zu leisten, aber auch die Einfahrt für Autos sicherer zu gestalten, indem der Straßenraum verengt wird. Wie genau die Planer weiter vorgehen sollen, war Thema der Sitzung.

