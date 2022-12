Bläserklänge zum Advent in Friedberg und Mering

Die Ensembles "men in blech" und "abgebrasst" stimmen mit zwei Konzerten auf die Weihnachtszeit ein und bitten um eine Spende.

Die Blechbläserquintette "men in blech“ und "abgebrasst“ gestalten nach zweijähriger Pause wieder ihre Kirchenkonzerte im Advent. Am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr sind sie in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg und am Sonntag, 11. Dezember, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Mering zu Gast, um in einer besinnlichen Stunde mit vorweihnachtlichen Klängen zu erfreuen.

Die beiden Ensembles gestalten seit 19 Jahren zusammen Kirchenkonzerte im Advent in wechselnden Kirchen und entführen die Zuhörer dabei in vorweihnachtliche Klangwelten von klassisch über traditionell bis modern. Besonders in dieser Zeit erfreuen sich die schmeichelnden Blechbläsersätze großer Beliebtheit.

Das spielen die "men in blech" in Friedberg und Mering

Dabei begleiten in diesem Jahr die "men in blech" unter anderem die Hirten musikalisch auf dem Weg zum Stall und bringen mit Max Regers Wiegenlied das Kindlein in der Krippe musikalisch zum Schlummern. Sowohl ungewöhnliche Variationen über Paraphrasen eines beliebten Weihnachtsliedes als auch das beliebte "Jesu bleibet meine Freude" sorgen für die richtige Einstimmung auf die letzten beiden Adventswochen.

"Wir fiebern den Konzerten im Advent schon seit dem Hochsommer entgegen. Nicht nur unser Publikum, sondern auch wir haben diese Konzerte schmerzlich vermisst!", hofft Hornist Martin Nägele auf eine ebenso stimmungsvolle Atmosphäre wie zuletzt 2019. Dominik Bolleininger von "abgebrasst“ fügt hinzu, dass man dieses Jahr in Friedberg erstmals in Herrgottsruh auftrete, um einem größeren Publikum Platz zu bieten. Die Kapazität von knapp 200 Plätzen in der Pallottikirche hätte zuletzt bei Weitem nicht mehr ausgereicht.

Was bei "abgebrasst" in Friedberg und Mering auf dem Programm steht

Bei seinem Ensemble stehen bekannte weihnachtliche Klänge und eine zarte Melodie aus den Alpen im Vordergrund. Als zweiten Aufführungsort haben sich die Musiker einmal mehr für die Meringer Pfarrkirche entschieden, da sich hier die gewünschten Klangbilder besonders schön entfalten können.

Der Eintritt zu diesen besonderen Konzertereignissen ist frei. Die Musiker sammeln jedoch Spenden für das Kinderheim Friedberg und die Meringer Ambulante. (AZ)