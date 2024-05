Friedberg

Neue Fohlen, neue Pläne: So geht es auf dem Islandpferdehof Lechleite weiter

Plus Nach dem Tod von Sebastian Frisch im August 2023 geht es auf dem Islandpferdehof Lechleite in Friedberg weiter. Wie Stjarna und Veronika Frisch die Herausforderungen meistern.

Von Eva Weizenegger

Im Mai kamen zwei neue Fohlen auf dem Islandpferdehof Lechleite zur Welt. "Sie sind ein Zeichen dafür, dass es hier lebendig weitergeht", sagen Stjarna und Veronika Frisch. Als Sebastian Frisch im August durch einen Unfall starb, stand für die beiden Frauen von Anfang an fest: "Es wird weitergehen." Das habe man ihnen nicht immer zugetraut. Doch mit viel Kraft und persönlichem Einsatz stellen Veronika Frisch und ihre 28-jährige Tochter Stjarna den Betrieb auf die Beine.

Der Islandpferdehof Lechleite wurde vor über 35 Jahren vom Ehepaar Veronika und Sebastian Frisch in Friedberg gegründet. Seit 2019 ist Tochter Stjarna Mitgesellschafterin. "Ich hatte damals meine Ausbildung zur Pferdewirtin abgeschlossen", blickt die 28-Jährige zurück. Doch 2020 wollte sie etwas ganz anderes machen und ging in die Gastronomie. "Dann kam Corona, und ich legte eine Pause ein, kehrte zurück auf den Islandpferdehof, um dann doch wieder in der Gastronomie zu arbeiten." Die Pferde ließen sie aber nie ganz los. "Sie war schon als kleines Kind immer lieber stundenlang mit den Islandpferden unterwegs, als pünktlich zur Klavierstunde zu kommen", blickt ihre Mutter Veronika zurück. Im Reitsport war Stjarna im Bayernkader und erfolgreich bei Turnieren dabei.

