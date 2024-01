Pallottiner-Provinzial Pater Markus Hau ruft zu Engagement gegen rechts auf

Der Pallottiner Pater Hau lobt die Demos gegen rechts. Die Zeit auf dem Sofa sei vorbei.

Angesichts der Erfolge der AfD und einer voraussichtlichen Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat der Pallottiner-Provinzial Pater Markus Hau zum Engagement aller Christen für eine bessere und menschenwürdige Welt aufgerufen. Zum Gedenktag des Ordensgründers Vinzenz Pallotti appellierte der Provinzial, der früher Stadtpfarrer in Friedberg war, an die Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Die Demonstrationen gegen rechts begrüßte er. Wenige Tage nach diesen Aussagen gingen in Friedberg und Aichach tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße.

Jede und jeder sei, wie es Vinzenz Pallotti gefordert hat, berufen, ein Apostel und eine Apostelin in dieser Welt zu sein. „Die Zeit auf dem Sofa ist vorbei“, betonte der Provinzial. Wir seien in einer neuen Zeit angekommen und müssten uns nun entschlossen auf das Wichtige konzentrieren. Bewusst spreche er diese Worte hinein in die Kirche, in die Gemeinschaft der Pallottiner und in die Welt. In dieser Umbruchszeit müssten die Jünger Jesu zwei Dinge bringen: Frieden und das Reich Gottes, das ein Reich der Gerechtigkeit und der Menschenfreundlichkeit sei.

Provinzial Pater Hau fordert Christen auf, sich für eine bessere Welt einzusetzen

Pater Hau lobte in diesem Zusammenhang vor allem den Mut der Menschen, die zurzeit für demokratische Werte auf die Straße gingen. „Denn das muss man sich auch trauen“, so Pater Hau. In einer Welt, die kaputtgehe, brauche es vertrauende Menschen, die sich dieser veränderten Zukunft mit Zuversicht stellten. (AZ)