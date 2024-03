Unfall bei Friedberg: Auto überschlägt sich

Ein Pkw kommt in Friedberg von der Straße ab und überschlägt sich. Durch den Autounfall entsteht ein Totalschaden am Fahrzeug.

Am Donnerstagmittag kam es auf der St 2051 zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr gegen 12 Uhr ein Toyota von Rinntenthal kommend in Richtung Friedberg. Kurz vor der Einmündung Am Bahnholz soll das Auto in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Toyota dagegen entstand ein Totalschaden. Der Pkw musste vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AZ)