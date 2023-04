So schneidet Friedberg beim Fahrradklima ab

Plus Gegenüber 2020 hat sich die Bewertung bei der aktuellen ADFC-Umfrage verschlechtert. Für einige Aspekte gab es eine glatte Fünf.

Und wie ist Radfahren bei dir vor Ort? Diese Frage stellte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bei seinem bundesweiten Fahrradklimatest, und in Friedberg fiel die Antwort eindeutig aus: Nur die Note vier gaben die Teilnehmer der Fortbewegung auf dem Rad. Die Bewertung hat sich gegenüber der letzten Befragung im Jahr 2020 sogar noch ein bisschen verschlechtert.

Alle zwei Jahre ermittelt der ADFC, wie Radlerinnen und Radler die Situation in ihrem Heimatort beurteilen. In Friedberg war dies nun zum zweiten Mal der Fall. 79 Personen nahmen daran teil und sorgten innerhalb des Schulnotensystems für eine Gesamtbewertung von 3,95. Damit rangiert Friedberg sowohl bundes- wie auch bayernweit im Mittelfeld ähnlich großer Städte. 2020 betrug die Note noch 3,8 und lag leicht über dem Durchschnitt der Ortsgrößenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohner.