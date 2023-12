Friedberg

11:30 Uhr

Stadt nimmt die Sanierung des alten Bauhofs in Angriff

Der Bauhof in Friedberg-Süd ist in die Jahre gekommen. Da es mit einem Neubau so schnell nichts wird, muss dort etwas getan werden.

Plus Der Neubau ist gestoppt, doch am jetzigen Standort in Friedberg-Süd sind die Arbeitsbedingungen miserabel. Nun soll geklärt werden, was zu tun ist.

Von Ute Krogull

Mit dem Thema Bauhof ist mittlerweile ein eigener Stadtratsausschuss betraut. Er soll sich sowohl überlegen, wie mit dem aus Kostengründen gestoppten Neubau am Lueg ins Land weitergehen soll, als auch über die Betriebsform nachdenken - und nicht zuletzt den aktuell Standort in Friedberg Süd im Auge behalten. Die Gebäude dort sind völlig veraltet. Im Januar soll entschieden werden, was dort geschieht.

Sowohl Grüne als auch SPD hatten im Stadtrat Anträge den Bauhof bzw. den neuen Ausschuss betreffend gestellt. In der ersten Sitzung des Gremiums vor einigen Wochen hatte außerdem quer durch die Fraktionen Verwunderung geherrscht, dass erst im März wieder eine Sitzung anberaumt war; schließlich gebe es viel zu tun - und das zügig. Daher soll es nun bereits am 11. Januar weitergehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

