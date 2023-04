Geparktes Auto angefahren: 3000 Euro Schaden

Einfach aus dem Staub gemacht hat sich am Samstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Friedberg.

3000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Friedberg. Eine Autofahrerin hatte am Samstag um 13 Uhr ihr Auto auf dem nördlichen Parkplatz des Möbelhauses in der Augsburger Straße geparkt. Als sie nach zwei Stunden wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass jemand mit seinem Auto die linke Fahrerseite angefahren hatte. Dabei wurden die linke hintere Türe und der linke hintere Radlauf beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)