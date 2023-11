Unbekannter flüchtet nach Unfall in Friedberg

In Friedberg wird ein geparktes Auto beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Friedberg hat am Sonntagnachmittag ein Unbekannter oder eine Unbekannte ein Fahrzeug beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Laut Polizei verursachte der Täter oder die Täterin zwischen 14 und 16.30 Uhr einen Streifschaden an der vorderen Stoßstange des geparkten Autos.

Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)