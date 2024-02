Unfallflucht: Blauer Opel wird in Friedberg beschädigt

Ein Unbekannter fährt in Friedberg einen blauen Opel an und fährt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Friedberg kam es in der Karl-Lindner-Straße zu einem Unfall. Dem Polizeibericht zufolge wurde dort in der Zeit von Freitag, 23. Februar, 8 Uhr bis Samstag, 24. Februar, bis 11 Uhr ein geparkter blauer Pkw Opel angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Am Auto entstand ein Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)