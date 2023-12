Vor Herrgottsruh steht der Bauzaun: Wann geht die Sanierung endlich los?

Plus Der Friedberger Wallfahrtskirche steht eine große Baumaßnahme bevor. Doch diese verzögert sich. Auch die Turmuhr ist weiterhin kaputt.

Herrgottsruh steht vor einer großen Baumaßnahme. Das Dach muss in mehreren Bauabschnitten umfassend saniert und erneuert werden. Ein Jahr lang warnte ein Flatterband rund um das denkmalgeschützte Gotteshaus vor herabfallenden Ziegeln. Nun wurde zum Schutz ein Bauzaun aufgestellt. Pater Hans-Joachim Winkens zeigt sich vorsichtig optimistisch: "Als Wallfahrtsdirektor hoffe ich, dass im späten Frühjahr oder im Frühsommer mit den Bauarbeiten am Dach begonnen werden kann." Das wäre ein Jahr später als geplant. Wie kam es dazu?

Letztlich kamen laut Winkens eine Reihe von Faktoren zusammen, die zu der Verzögerung führten. Das Bistum hatte phasenweise ein Moratorium für Baumaßnahmen angesetzt, nachdem die Preise so explodiert waren. Außerdem benötigte man diverse Genehmigungen, etwa von der Stadt Friedberg sowie Denkmalbehörden. Weitere Probleme kamen hinzu. Winkens sagt: "Ich bin jetzt seit drei Jahren vor Ort und seitdem ist die Sanierung Thema."