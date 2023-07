Friedberg

18:15 Uhr

Waldhorn-Schützen bekommen einen eigenen Schießstand

Der Gebäudekomplex von alter Schule und Feuerhaus in Derching soll zum Bürgerhaus umgebaut werden.

Plus Die Stadt Friedberg will dafür das Derchinger Bürgerhaus umbauen. Im zuständigen Ausschuss ist das angesichts der geschätzten Kosten umstritten.

Wie können Räume für die Waldhorn-Schützen in das geplante Bürgerhaus in Derching integriert werden? Um diese Frage zu klären, hatte die Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt der Bauausschuss diskutierte. Die wesentliche Erkenntnis: Grundsätzlich ist es mit einigen Umbauten möglich, den gewünschten Schießstand mit sechs Bahnen im Obergeschoss einzurichten. Das Architekturbüro Bayr Glatt Guimaraes präsentierte mehrere Varianten, auf deren Grundlage weitergeplant werden soll.

Seit Anfang 2017 haben die Waldhorn-Schützen kein eigenes Vereinslokal mehr. Die rund 80 Mitglieder betreiben ihren Sport seither bei der Schützengilde Ottmaring und müssen dafür jeden Dienstag eine Fahrt von 20 Kilometern auf sich nehmen. Bereits seit einiger Zeit ist ein Umbau des Stockwerks über dem Florianstüberl der Derchinger Feuerwehr zwischen der alten Schule und dem Gerätehaus im Gespräch.

