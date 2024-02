Weiberfasching im Friedberger Schloss: Lästern unter Mädels

Das Kabarett-Duo Puderdose bringt mit dem „Weiberabend“ die Besucherinnen in Friedberg zum Lachen - auch mit teils pikanten Sprüchen.

Mit einem kühlen Prosecco wurden gleich am Eingang zum großen Saal die herbei strömenden Charlston-Ladys, Cowgirls, Hippies, Teufelchen, Marienkäfer und Jecken begrüßt. Viele hatten sich für den Weiberfasching fantasievoll maskiert. Aber auch alle anderen, die mit Fasching weniger am Hut haben, sowie die vereinzelt anwesenden Männer bekamen ein Gläschen überreicht, was die Stimmung schon vor Beginn des Kabaretts deutlich auflockerte. Die Karten für den „Weiberabend“ mit dem Kabarett-Duo „Die Puderdose“ waren ausverkauft, so dass sogar noch zusätzliche Stühle und Tische in den Raum gebracht werden mussten. Mit Spannung wurden die beiden Comedians Claudia Ebert und Irene Weber erwartet, die zum ersten Mal im Schloss von Friedberg auftraten.

Und das Publikum wurde nicht enttäuscht: Die zwei lieferten mit ihrer Show die perfekte Unterhaltung für den Weiberfasching. Mit frechem Humor und einer gehörigen Portion Selbstironie nahmen sie die Männer und die Herausforderungen ihrer in die Jahre gekommenen Ehen aufs Korn. Sie verrieten pikante Details des Zusammenlebens und scheuten sich dabei auch nicht vor etwas derberen Witzen, die das Publikum mit lautem Applaus honorierte.

26 Bilder Weiberball beim ORCC Friedberg: Die Highlights in Bildern Foto: Philipp Holzhey

Die Ehe etwa definierten die beiden so: „Wenn zwei Leute sich fragen ,was gibt es zu essen?', bis einer stirbt.“ Irene Weber wollte vom Publikum wissen, was der Unterschied zwischen Frauen und Männer sei. Die Antwort sorgte ebenfalls für Gelächter: „Wenn Frauen sagen ,Riech mal!', dann riecht das meistens gut.“ Dann erzählte sie, dass sie sich im Fitnesscenter am Pole-Dance-Stunden versucht habe, was ihr Gatte lediglich mit „billiges Fleisch am Spieß“ kommentierte. Claudia Ebert plauderte hingegen über die Ratschläge ihres Ehe-Therapeuten: „Der meint, wir sollen ein gemeinsames Hobby finden. Das haben wir gemacht: Wir trinken jetzt gemeinsam.“

Dazwischen sangen die zwei Power-Frauen inbrünstig Lieder, bei denen sie bekannte Melodien wie „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ witzig umtexteten. Je später der Abend, desto mehr Spaß hatten die beiden sichtlich auf der Bühne. Und auch die Besucherinnen musste man nicht lange bitten, als am Ende der Show die Tische und Stühle zur Seite gerückt wurden und ein DJ fetzige Partyhits auflegte. Die meisten blieben und tanzten ausgelassen.

Besucherinnen haben Spaß bei Kabarett im Friedberger Schloss

Währenddessen gab es von allen Seiten großes Lob für die zwei Kabarettistinnen: „Ich habe Tränen gelacht“, zeigte sich Marion Voggeser begeistert. „Man hat sich in vielen Aussagen wiedererkannt. Und ich fand es auch toll, wie sie das rübergebracht haben, mit der Betonung und Mimik.“ Die Friedbergerin Eveline Mühlbauer musste ebenso während der Aufführung herzhaft lachen. „Ich freue mich, dass die Show so gut angekommen ist, denn teilweise war sie doch sehr frivol und Friedberg ist ja doch eher eine konservative Stadt.“

Auch die beiden Kabarettistinnen haben ihren Auftritt im Friedberger Schloss genossen, sagten sie später. Die Stimmung sei richtig toll gewesen. „Wir improvisieren sehr viel und lachen uns bei jedem Auftritt selbst scheckig“, verriet Claudia Ebert. Die beiden Münchnerinnen haben sich vor Jahren in der Schauspielschule kennengelernt und sind seitdem beste Freundinnen. Die Gags für ihr Show entstehen bei Mädelstreffen. „Wir erzählen uns lustige Sachen, die wir selbst erleben oder gehört haben, und machen uns dann unsere Gedanken dazu. Dann lachen wir wohl selbst am meisten darüber und schreiben das dann anschließend auf“, erklärte Irene Weber. So ist auch gerade eben ein neues Programm, namens „Eine Frage der Ehe“ entstanden, mit dem sie derzeit touren.