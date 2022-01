Friedberg-Wiffertshausen

11:49 Uhr

Traktor gerät in Brand: 30.000 Euro Schaden

Ein Traktor gerät Samstagabend in Friedberg-Wiffertshausen in Brand, der Schaden ist hoch, Was war die Ursache?

Von Ute Krogull

30.000 Euro Schaden entstanden Samstagabend in Wiffertshausen bei einem Traktorbrand - und es hätte noch schlimmer ausgehen können. Wie die Polizei Friedberg meldet, bemerkte ein Mann gegen 20 Uhr, dass Rauch aus einer landwirtschaftlichen Lagerhalle quoll. Als er das Tor öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Brand in Friedberg-Wifferthausen: Technischer Defekt an Traktor Mit einem Radlader konnte der brennende Traktor bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus der Halle gezogen werden. Die Wehren aus Wiffertshausen und Friedberg löschten das Fahrzeug ab. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt am Traktor, der am Tag des Brandes noch in Benutzung gewesen war, ausgegangen.

