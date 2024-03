700.000 Euro für die Begrünung einer Straße?

Plus Drei Bäume sorgen in Wulfertshausen für Diskussionen. Die Stadt Friedberg möchte die Dorffeldstraße nach dem Schwammstadt-Prinzip gestalten. Das kann teuer werden.

Auf den ersten Blick wirken die drei Robinien vor der Hausnummer acht in der Wulfertshauser Dorffeldstraße nicht störend. Doch wer sich den Bäumen auf dem Gehweg unvorsichtig nähert, könnte schnell ins Stolpern kommen. Wurzeln haben nämlich eine Schwelle im Asphalt geschaffen. Aus Sicht der Stadt kann das so nicht bleiben. Eine Abholzung der Robinien mit Neupflanzung steht im Raum – und darüber hinaus eine Begrünung weiter Straßenteile. Kostenpunkt: rund 700.000 Euro.

Ins Visier der Stadt sind die Robinien vor der Hausnummer acht vor allem deshalb geraten, weil sie für manche Fußgänger eine Herausforderung darstellen. Bürgermeister Roland Eichmann schilderte die Situation im Stadtrat: "Diese Bäume beschädigen nicht die Straße, sondern den Gehweg." Dieser sei so aufgeworfen, dass Menschen mit einem Rollator kaum noch vorbeikämen. Grund für die Problematik sei, dass die Bäume ehemals viel zu eng gepflanzt worden seien. "Die Wurzeln suchen natürlich Platz." Tatsächlich ist auf dem Gehweg deutlich eine Schwelle zu sehen.