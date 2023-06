Friedberg

12:23 Uhr

Zwei Männer bei Betriebsunfall schwerst verletzt

Plus Die Männer stürzen am Samstag aus zehn Metern Höhe durch das Dach einer Halle in Friedberg. Hilfe kommt von der nahen Katastrophenschutzübung und vom Rettungshubschrauber Christoph 40.

Von Gönül Frey

Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Samstag in Friedberg in der Probststraße 6 ereignet. Ausgerechnet als die Einsatzkräfte des Landkreises bei einer groß angelegten Katastrophenschutzübung in Friedberg im Bereich der Münchner Straße zusammenkamen, ereignete sich gegen 9 Uhr das Unglück. Zwei Männer stürzten laut Polizei aus rund zehn Metern Höhe durch ein Eternitdach auf den harten Untergrund.

Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Mann schwerst und ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Zur Versorgung flog der Rettungshubschrauber Christoph 40 mit einem Notarzt an. Zwischenzeitlich nutzten die Einsatzkräfte die Nähe der Großübung zum Unfallort, die nur rund 100 Meter Luftlinie beträgt. Wie Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig berichtete, kam per Funk die Anfrage, ob man Rettungskräfte von der Übung abziehen könne. "Das ging natürlich, weil wir ja nicht weit weg waren", meint er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

