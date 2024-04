Pipinsried landet Transfercoup: Ex-Profi Nico Karger wechselt zum Dorfklub

Ex-Profi Nico Karger wechselt im Sommer vom TSV Landsberg zum Ligakonkurrenten zum FC Pipinsried. Der frühere Löwe hat gute Erinnerungen an den Dorfklub.

Sportlich läuft es derzeit nicht wirklich rund beim FC Pipinsried. Der Bayernligist ist seit sechs Spielen ohne Sieg. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt nur noch vier Punkte. Der Dorfklub ist nach dem Abstieg aus der Regionalliga erneut im Abstiegskampf angekommen. Dagegen gibt es bei der Kaderplanung für die kommende Spielzeit gute Nachrichten. Denn der FCP hat einen Transfercoup gelandet. Vom Ligarivalen TSV Landsberg wechselt der frühere Löwen-Stürmer Nico Karger ins Dachauer Hinterland.

Der 31-Jährige stammt aus der Jugend des TSV 1860 München. Für die Sechziger war Karger in der 2. Bundes, der 3. Liga und der Regionalliga am Ball. Anschließend ging es weiter zum SV Elversberg in die Regionalliga, ehe der Wechsel zum Bayernligisten FC Deisenhofen erfolgte. Dort kickte er zusammen mit Michael Bachhuber, der ebenfalls im kommenden Jahr das Trikot des FC Pipinsried tragen wird. Von dort aus zog es der Torjäger im Sommer zum TSV Landsberg, wo er auf seinen ehemaligen Mitspieler Sascha Mölders traf. In Landsberg stellte Karger seine Torjägerqualitäten unter Beweis, erzielte in 26 Spielen 20 Treffer und führt die Torschützenliste der Bayernliga Süd an.

Fußball: Nico Karger hat gute Erinnerungen an Pipinsried

Karger war schon des Öfteren in Pipinsried zu Gast. Beim Jahrhundertspiel 2018 trug sich der Löwen-Stürmer in die Torschützenliste ein und feierte anschließend im Pipinsrieder Sportheim den Aufstieg in die 3. Liga. „Mir hat das Pipinsrieder Stadion und das Ambiente schon als Gegner immer sehr gut gefallen und deswegen bin ich froh, ab der kommenden Saison für Pipinsried auf Torejagd zu gehen. Mit dem Jochi hatte ich im Winter schon viel Kontakt und sehr gute Gespräche. Die Kaderplanung und das Konzept waren sehr überzeugend. Natürlich kenne ich den Bachi aus meiner Deisenhofener Zeit sehr gut und freue mich, wieder mit ihm zusammenzuspielen. Wir wohnen beide in Ober- bzw. Unterschleißheim, da ist der Weg nicht weit und wir können auch mal zusammen zum Training bzw. Heimspiel fahren“, so der Ex-Profi.

Auch Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller freut sich über den Neuzugang: „Der Fokus liegt komplett auf der aktuellen Saison und darauf, sich aus der schwierigen Situation zu befreien. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, die Voraussetzung für die neue Saison zu schaffen. Deswegen ist es für unseren Verein und die Region eine super Nachricht, den aktuellen Toptorjäger aus der Bayernliga Süd bald in Pipinsried begrüßen zu dürfen. Mit Bachi und Nico kommen die beiden Spieler mit den aktuell besten Torquotienten der Liga zum FCP. Wir hatten sowohl menschlich, aber auch sportlich relativ schnell eine gute Basis- und über seine Abschlussqualität müssen wir nicht sprechen.“