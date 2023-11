Friedberg

Gaststätte Metzger muss Saal schließen – Aufschrei bei den Vereinen ist groß

Das Starkbierfest der Stadtkapelle Friedberg fand traditionell im Saal der Gaststätte Metzger statt – jetzt muss eine Alternative her.

Plus Die Nachricht vom Aus sorgt für Aufregung. Denn ähnliche Räumlichkeiten sind rund um Friedberg nur schwer zu finden. So manche Veranstaltung steht auf der Kippe.

Von Bill Titze

Der Schock sitzt tief bei Helmut Golling, das ist deutlich zu spüren. "Uns erwischt es ganz übel", sagt der Vorsitzende des Schützenkranzes Wulfertshausen am Telefon. Gemeint ist die Schließung des großen Saals in der Gaststätte Metzger, die zum Jahreswechsel aufgrund von Brandschutzproblemen erfolgt. Allzu viele Alternativen gibt es für größere Veranstaltungen in Friedberg nämlich nicht. Dementsprechend groß ist der Aufschrei bei städtischen Vereinen.

Ob zum Beispiel die Weihnachtsfeiern des Schützenkranzes in Zukunft noch so stattfinden können, wie gewohnt, ist mehr als fraglich. "Wir brauchen eine Bühne für unser Theaterstück, das die Kinder aufführen", sagt Golling. Und nicht nur das: Der Verein hat sich sogar ganz speziell auf die Bühne im Metzger ausgerichtet. So wurde eine eigene Vorhangschiene gebaut sowie mit Stoff bespannte Rahmen, die als Zimmer fungieren. "Das können wir woanders nicht nutzen", erklärt der Schützenkranz-Vorsitzende.

