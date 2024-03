Holger Paetz begeistert mit bissigen Seitenhieben im Friedberger Schloss

Der ehemalige Nockherberg-Autor Holger Paetz hielt eine Fastenpredigt der besonderen Art im Friedberger Schloss. Mit spitzer Zunge nahm der Wortpoet die politische Landschaft, allem voran aber Markus Söder und die konservative Politik, aufs Korn.

Als Kabarettist Holger Paetz mit seiner Buß- und Fastenpredigt „Fürchtet euch“ die Bühne des Friedberger Schlosses betrat, machte er zunächst einmal bedächtig drei LED-Kerzen auf seiner Bühnen-Kanzel an. Dann schoss er mit Tempo gleich los und zeigte voller Dynamik seine künstlerische Bandbreite, die von politischem Kabarett, Gedichten voller Wortwitz und frechen Songs bis hin zu Stimmenimitationen reichte.

Der ehemalige Nockherberg-Autor nahm dabei die Worte von Politikerinnen und Politikern genau unter die Lupe und entlarvte teils humorvoll, teils bissig die Absurdität dieser Aussagen. Besonders gerne machte er sich über den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder lustig, der in seinen Augen eine unerschöpfliche Quelle für komödiantisches Material darstellt: „Seit letztem Mai gibt es eine neue Abschussverordnung: Wenn sie sich Menschen auf unter 30 Metern nähern, dürfen Wölfe ‚entnommenʽ werden. Aber klar, wer so viel Fleisch verdrückt wie Markus Söder, hat kein Interesse an Fressfeinden“, spottete er.

Holger Paetz: Auch die Bundespolitik bekommt in Friedberg ihr Fett ab

Aber auch die Bundespolitik bekam ihr Fett ab, wie etwa Sarah Wagenknecht. Paetz lästerte dabei über den Namen ihrer neu gegründeten Partei BSW. Ob sie denn nicht wisse, dass man Partei mit „P“ schreibe und nicht „Bartei Sarah Wagenknecht. BSW klinge wie eine Tierkrankheit, meinte er und machte ihr Vorschläge für bessere Namen wie „SED“ für „Sarah´s Ehrliches Deutschland“. Er empfahl ihr, sich mit der AfD zusammenzutun, weil die beiden Parteien viel gemeinsam haben. Man könne ja eine Partei gründen mit dem Namen „WaWeWu“ für „Wagenknecht-Weidel-Wumms“.

Über Olaf Scholz scherzte er: „Er nutzt seine nicht gerade große Körpergröße schamlos aus und versickert.“ Sein Erinnerungsvermögen sei ein besonderes und von goldenen Lücken durchwoben. Spöttisch mokiert er sich zudem darüber, dass die FDP das von Cem Özedemir geplante Süßigkeiten-Werbeverbot verhindern will: „Werbung ist Aufklärung. Die FDP traut den Kindern schon früh etwas zu. Lies die Inhaltsstoffe und entscheide! Jeder ist seines Glückes Schmied und seiner Wampe´s Architekt.“

Zugabe bringt Publikum in Friedberg zum Lachen

Doch nicht nur politische Satire stand auf dem Programm. Er begeisterte mit seinen originellen Gedichten, die den Alltag auf humorvolle Weise einfangen. Weitere Gedichte aus seinen drei Büchern „Der Hausverlasser“, „Männer im Lift“ und „Pure Lyricks“ liest er noch als Zugabe vor und bringt das Publikum zum Lachen.

Nach dem Auftritt erzählt er, dass er an seinen Zeilen sehr lang feilt. Ob er denn als Schüler eine Eins in Deutsch gehabt habe, wollte eine Zuschauerin wissen. Er sei in der Schule eher mittelmäßig gewesen. Sein Sprachtalent habe er später entdeckt. „Ich war mit Mitte Zwanzig, Liedermacher und bestrebt, die Texte in Deutsch zu schreiben. Dann habe ich aber bemerkt, dass die Texte ohne Musik vorgetragen besser rüberkamen und ich als Autor viel besser bin.“ Doch beim Publikum kamen auch seine frechen Songs an. Wie etwa bei Hermann Hartmann aus Mering, der gemeinsam mit einem syrischen Flüchtling zur Vorstellung kam. „Mein Begleiter ist seit sieben Jahren in Deutschland. Ich bin stolz, dass er einiges verstanden hat, obwohl Holger Paetz doch sehr schnell spricht.“ Wenn er spreche, sei das wie ein Tsunami, der über einen drüber rausche, meinte eine Zuschauerin. Man müsse sich sehr konzentrieren, um ihm zu folgen, aber er reiße einen mit seinen originellen Texten wirklich mit.