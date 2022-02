Bahnhof, Verkehr, Einkaufen: Wie sich Kissing in Zukunft entwickeln soll

Plus Wie könnte Kissing in Zukunft aussehen? Nachverdichtung, O&K-Gelände, Naherholung: Ein mögliches Entwicklungskonzept gibt Einblicke.

Welches Potenzial in Kissing steckt - das soll das integrierte, nachhaltige Stadtentwicklungskonzept (INSEK) zeigen. Das Projekt, das die Gemeinde in Zukunft stark verändern könnte, hatte nun seinen Auftakt. Stadtplaner Daniel Dossenbach stellte eine erste Analyse des Ortes vor. Handlungsbedarf sieht er unter anderem im Altort, Neu-Kissing, auf dem O&K-Gelände und Bahnhofsareal. Nachverdichtung, die Anbindung von Ortsteilen stärken: Das sind mögliche Maßnahmen.