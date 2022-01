Kissing

Ein Jahr nach dem Unglück: Am Weitmannsee stehen wieder Eisleitern

Eine weitere Rettungsleiter hat die Gemeinde Kissing mit der DLRG am Weitmannsee aufgestellt.

Plus Am Kissinger Weitmannsee wurden wieder Eisleitern aufgestellt. Vor einem Jahr verhinderten sie Schlimmeres. Ein Rettungsschwimmer erinnert sich an den Einsatz.

Von Anna Katharina Schmid

Der 16. Januar vor einem Jahr: Es ist früher Nachmittag, die Sonne scheint. Auf dem zugefrorenen Weitmannsee herrscht ausgelassene Stimmung. Auf dem Eis sind Familien mit Kindern unterwegs, Eishockeyspieler und Schlittschuhfahrerinnen, sogar Paare mit Kinderwagen, wie eine Augenzeugin später erzählen wird. Auch ein Ehepaar spaziert über den See und entfernt sich vom Ufer - mit schlimmen Folgen. Die Eisleitern, die auch heuer wieder aufgestellt wurden, kamen damals zum Einsatz. Stefan Paul vom DLRG Kreisverband Augsburg und Aichach-Friedberg zog damals die 50-jährige Frau aus dem Wasser. Er erklärt, wie die Leitern funktionieren.

