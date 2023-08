Kissing

In vier Wochen aufs Dach: Neue Firma will PV-Installationen revolutionieren

Plus Erneuerbare Energien sind im Trend, die Nachfrage ist groß. Mehr Fotovoltaik will auch eine neue Kissinger Firma auf die Dächer bringen – mit einem innovativen Konzept.

Von Anna Katharina Schmid

Mit ihrer Idee wollen sie den Markt revolutionieren: Studienfreunde haben in Kissing eine Firma gegründet, die den Ausbau von Fotovoltaik vorantreiben soll. "Laut Statista haben 70 Prozent aller Dächer in Deutschland noch keine PV-Anlagen", sagt Maximilian Zeuke-Maier, 32. Einige Gründe machten die Umsetzung für Privatleute schwierig, solation soll sie vereinfachen. Von ihrem Modell sind die Gründer so überzeugt, dass sie auf längere Sicht auch den Vergleich mit den größten Anbietern auf dem Markt nicht scheuen. "Dass wir ein bisschen größenwahnsinnig sind, ist uns bewusst." In vier Wochen von Vertragsabschluss zur PV-Anlage auf dem Dach: Wie geht das?

Trio gründet neue Firma in Kissing



Kennengelernt haben sich Maximilian Zeuke-Maier, Sebastian Hugl und Tim Howaldt beim Studium in Ingolstadt. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur und -informatik: Die Kernkompetenzen der drei liegen dabei ganz unterschiedlich. "Tim ist unser IT-Mensch, und Max sucht immer nach Problemen", sagt Hugl schmunzelnd. "Ich sitze irgendwo dazwischen."

