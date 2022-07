Massenkarambolage vor dem Kreisverkehr

Im Stau auf der B2 bei Kissing werden mehrere Fahrzeuge aufeinandergeschoben und vier Personen leicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag staute vor dem Kreisverkehr an der B2 in Kissing auf einer Länge von 500 Metern der Verkehr in Richtung Süden. Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin fuhr nach Angaben der Polizei auf einen vor ihr in der Kolonne stehenden Pkw Fiat eines 35-Jährigen auf. In der Folge wurde der Fiat auf einen VW Passat geschoben. Dieser wurde wiederum auf einen Pkw VW Golf und dieser letztlich auf einen Pkw Toyota geschoben.

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt in die Krankenhäuser Friedberg und Bobingen gebracht. Dabei handelte es sich um die 65-jährige Unfallverursacherin, um den 35-jährigen Fiat-Fahrer, die 58-jährige Golf-Fahrerin und die 43-jährige Beifahrerin des Pkw Passat. Der Skoda und der Fiat mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr Kissing abgesichert. Nach einer anfänglichen Komplettsperrung der Bundesstraße 2 konnte anschließend der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle wechselseitig auf einer Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund der Sperrung kam es für etwa zwei Stunden zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B2. (AZ)





